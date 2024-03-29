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16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин за баннер «Обменяем на картошку» подарил шайбу юным фанатам во время игры с «Торонто»

Во время игры с «Торонто» (5:1) юные фанаты продемонстрировали баннер с просьбой к капитану «Вашингтона».

Овечкин за баннер «Обменяем на картошку» подарил шайбу юным фанатам во время игры с «Торонто» | Источник: Sports.Ru

«Ови, мы проделали весь этот путь из Айдахо. Обменяем картошку на шайбу», — гласила надпись на баннере ребенка, который держал в руке картошку.

Во время матча Александр Овечкин приблизился к болельщикам и перекинул шайбу через стекло, исполнив просьбу детей.

Изображения: twitter.com/Capitals.

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