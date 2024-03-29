Овечкин за баннер «Обменяем на картошку» подарил шайбу юным фанатам во время игры с «Торонто» | Источник:

«Ови, мы проделали весь этот путь из Айдахо. Обменяем картошку на шайбу», — гласила надпись на баннере ребенка, который держал в руке картошку.