Тейдж Томпсон сделал покер в матче с «Нью-Джерси». Он 4-й действующий игрок НХЛ с 2 или более играми с 4+ шайбами

Тейдж Томпсон сделал покер в матче с «Нью-Джерси». Он 4-й действующий игрок с 2 или более играми с 4+ шайбами | Источник: Sports.Ru

В активе 26-летнего нападающего стало 49 (26+23) очков в 63 играх.

Матч с 4+ шайбами стал для Томпсона вторым в карьере. В декабре 2022 года он забил 5 голов в матче с «Коламбусом».

Тейдж стал 4-м действующим игроком лиги с двумя или более матчами с 4+ шайбами в рамках регулярок. Он присоединился к Александру Овечкину («Вашингтон», 4), Нэтану Маккиннону («Колорадо», 2, оба покера — в текущем сезоне) и Анже Копитару («Лос-Анджелес», 2).

В истории «Баффало» Томпсон тоже стал 4-м игроком с таким достижением, попав в компанию к Рику Мартену (4), Дэйву Андрейчуку (3) и Александру Могильному (2).