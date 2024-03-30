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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Филяев об НХЛ: «Ждем рекорд Овечкина. Слежу за Кросби, Малкиным, каждое утро смотрю обзоры, подмечаю тонкости. Это все же лучшая лига»

Белорусский форвард «Автомобилиста» сыграл в 17 матчах регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ и в двух играх плей-офф.

Филяев об НХЛ: «Ждем рекорд Овечкина. Слежу за Кросби, Малкиным, каждое утро смотрю обзоры, подмечаю тонкости. Это все же лучшая лига» | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин забил 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, до рекорда Гретцки — 46 голов.

— Слежу за «Питтсбургом», Кросби, Малкиным. И, конечно, за «Вашингтоном» Александра Овечкина. Ждем его рекорд! Слежу за всеми командами, каждое утро просыпаюсь и смотрю обзоры. Интересно, как там голы забивают. Всякие тонкости подмечаешь, потом уже на тренировке что-то пробуешь делать. Это все же лучшая лига.

— Говоря о «Вашингтоне», об Овечкине. Белоусов высказал интересную мысль, что голы тогда и голы сейчас — это большая разница. Шайбы сейчас даются сложнее, все блокируют, ловят на себя. Во времена Гретцки было попроще.

— Да, соглашусь, что дается все тяжело. Плюс, я думаю, и пресса может поддавливать. Но в то же время он профессионал. Смотря голы Гретцки, Жора правильно подметил, что вроде как они легко по видео заходили. Но, конечно, ждем рекорд, — сказал Василий Филяев.

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