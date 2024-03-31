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05:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин без очков в 3-й игре подряд: 3 броска, незабитый буллит в серии за 21:55 с «Бостоном»

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном» (2:3 Б).

В послематчевой серии буллитов бросок россиянина отразил вратарь «Брюинс» Джереми Сваймен.

В 70 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Овечкина 58 (26+32) баллов.

Сегодня за 21:55 — лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:36 — в большинстве) — у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность — «0».

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