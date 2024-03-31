Овечкин без очков в 3-й игре подряд: 3 броска, незабитый буллит в серии за 21:55 с «Бостоном»

В 70 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Овечкина 58 (26+32) баллов.

Сегодня за 21:55 — лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:36 — в большинстве) — у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность — «0».