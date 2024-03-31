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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мэттьюс — 1-й игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в 2 сезонах. В истории лиги — 9-й

Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (3:0).
Мэттьюс — 1-й игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в 2 сезонах. В истории лиги — 9-й | Источник: Sports.Ru

На счету 26-летнего американца стало 60 голов в 72 играх при 95 очках. Он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.

Мэттьюс достиг отметки 60+ шайб в регулярке во 2-й раз за карьеру (впервые в сезоне-2021/22 — 60 в 73 играх).

Он стал первым игроком лиги в XXI веке с 2 такими сезонами. По одному разу 60+ шайб забрасывали Александр Овечкин («Вашингтон», 2007/08, 65 в 82), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 2022/23, 64 в 82), Давид Пастрняк («Бостон», 2022/23, 61 в 82) и Стивен Стэмкос («Тампа», 2011/12, 60 в 82).

За всю историю лиги Мэттьюс стал 9-м игроком с 2 или более такими сезонами.

Ранее в список вошли Майк Босси (5 сезонов с 60+ голами), Уэйн Гретцки (5), Фил Эспозито (4), Марио Лемье (4), Бретт Халл (3), Стив Айзерман (2), Яри Курри (2) и Павел Буре (2).

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