Мэттьюс — 1-й игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в 2 сезонах. В истории лиги — 9-й | Источник: Sports.Ru

На счету 26-летнего американца стало 60 голов в 72 играх при 95 очках. Он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.

Мэттьюс достиг отметки 60+ шайб в регулярке во 2-й раз за карьеру (впервые в сезоне-2021/22 — 60 в 73 играх).

Он стал первым игроком лиги в XXI веке с 2 такими сезонами. По одному разу 60+ шайб забрасывали Александр Овечкин («Вашингтон», 2007/08, 65 в 82), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 2022/23, 64 в 82), Давид Пастрняк («Бостон», 2022/23, 61 в 82) и Стивен Стэмкос («Тампа», 2011/12, 60 в 82).

За всю историю лиги Мэттьюс стал 9-м игроком с 2 или более такими сезонами.