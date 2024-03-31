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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче против «Вашингтона». В овертайме — 4 раза

Капитан «Кэпиталс» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:3 Б).

Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче против «Вашингтона». В овертайме — 4 раза | Источник: Sports.Ru

Россиянин (21:55, 7:36 — в большинстве) нанес 3 броска в створ ворот, еще один прошел мимо. Еще 10 попыток броска завершились блоками игроков «Бостона».

Из них 3 сделал защитник Брэндон Карло, 2 — защитник Чарли Макэвой, по 1 — защитники Эндрю Пик и Хампус Линдхольм, форварды Чарли Койл, Брэд Маршанд и Трент Фредерик. При этом 4 из этих 10 блоков пришлись на овертайм.

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