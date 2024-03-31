Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче против «Вашингтона». В овертайме — 4 раза | Источник:

Россиянин (21:55, 7:36 — в большинстве) нанес 3 броска в створ ворот, еще один прошел мимо. Еще 10 попыток броска завершились блоками игроков «Бостона».

Из них 3 сделал защитник Брэндон Карло, 2 — защитник Чарли Макэвой, по 1 — защитники Эндрю Пик и Хампус Линдхольм, форварды Чарли Койл, Брэд Маршанд и Трент Фредерик. При этом 4 из этих 10 блоков пришлись на овертайм.