Малкин делит 35-е место в истории НХЛ по передачам с Лефлером (793)
Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б).
В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина стало 56 (21+35) очков в 73 играх.
За карьеру в рамках регулярок — 1285 (492+793) очков в 1136 играх.
По числу результативных передач Малкин делит 35-е место в истории лиги с Ги Лефлером (793 в 1126). На 34-м месте идет Яри Курри (797 в 1251), на 33-м — Патрик Кэйн («Детройт», 810 в 1222).
Отметим, что россиянина преследует Анже Копитар («Лос-Анджелес», 38-е место, 788 в 1365).