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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин делит 35-е место в истории НХЛ по передачам с Лефлером (793)

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б).
Малкин делит 35-е место в истории НХЛ по передачам с Лефлером (793) | Источник: Sports.Ru

В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина стало 56 (21+35) очков в 73 играх.

За карьеру в рамках регулярок — 1285 (492+793) очков в 1136 играх.

По числу результативных передач Малкин делит 35-е место в истории лиги с Ги Лефлером (793 в 1126). На 34-м месте идет Яри Курри (797 в 1251), на 33-м — Патрик Кэйн («Детройт», 810 в 1222).

Отметим, что россиянина преследует Анже Копитар («Лос-Анджелес», 38-е место, 788 в 1365).

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