Стэмкос достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне за карьеру в НХЛ. Только у Овечкина и Кросби больше среди действующих игроков | Источник:

Он достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне в своей карьере (всего в регулярках у него 545 шайб в 1073 играх).