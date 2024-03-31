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11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Стэмкос достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне за карьеру в НХЛ. Только у Овечкина и Кросби больше среди действующих игроков

Капитан «Тампы» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

Стэмкос достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне за карьеру в НХЛ. Только у Овечкина и Кросби больше среди действующих игроков | Источник: Sports.Ru

На счету 34-летнего канадца стало 66 (30+36) очков в 70 играх.

Он достиг отметки 30 шайб в 9-м сезоне в своей карьере (всего в регулярках у него 545 шайб в 1073 играх).

Среди действующих игроков лиги больше сезонов с 30+ голами только у Александра Овечкина («Вашингтон», 17, делит рекорд лиги с Майком Гартнером, в текущем сезоне — 26 шайб в 70 играх) и Сидни Кросби («Питтсбург», 12, включая текущий сезон).

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