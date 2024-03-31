Овечкин разделил 35-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Люком Ричардсоном (1417) | Источник:

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 58 (26+32) баллов в 70 матчах. Всего в его активе 1543 (848+695) очка в 1417 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.