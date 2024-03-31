Овечкин разделил 35-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Люком Ричардсоном (1417)
Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Бостона» (2:3 Б).
Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Бостона» (2:3 Б).
В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 58 (26+32) баллов в 70 матчах. Всего в его активе 1543 (848+695) очка в 1417 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он повторил достижение Люка Ричардсона (1417 матчей в НХЛ), разделив с ним 35-е место по числу игр в истории лиги.
На 34-м месте идет Пэт Вербик (1424). Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло (1779).