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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (855), обогнав Вячеслава Козлова

Форвард «Тампы» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (855), обогнав Вячеслава Козлова | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету 30-летнего Никиты Кучерова 855 (318+537) баллов в 716 играх в лиге.

Он превзошел достижение Вячеслава Козлова (853 очка) и вышел на чистое 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1543), Евгений Малкин («Питтсбург», 1285), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029), Павел Дацюк (918) и Илья Ковальчук (876).

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