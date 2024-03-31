Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (855), обогнав Вячеслава Козлова | Источник:

Теперь на счету 30-летнего Никиты Кучерова 855 (318+537) баллов в 716 играх в лиге.

Он превзошел достижение Вячеслава Козлова (853 очка) и вышел на чистое 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.