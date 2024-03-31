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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Терещенко об Овечкине: «Сначала пылесосили, теперь возносят. Саня молодец, показывает, что он один из лучших игроков в НХЛ»

"Это связано с его игрой, с игрой команды. Давайте будем спокойнее смотреть.

Терещенко об Овечкине: «Сначала пылесосили, теперь возносят. Саня молодец, показывает, что он один из лучших игроков в НХЛ» | Источник: Sports.Ru

Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет, попадает в плей-офф, зарабатывает очки, голы забивает. Все в его руках.

И он молодец! Показывает, что он может, что он из лучших игроков в НХЛ. Поэтому он молодец. Прям рад за него", — заявил трехкратный чемпион мира.

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