Терещенко об Овечкине: «Сначала пылесосили, теперь возносят. Саня молодец, показывает, что он один из лучших игроков в НХЛ» | Источник:

Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет, попадает в плей-офф, зарабатывает очки, голы забивает. Все в его руках.

И он молодец! Показывает, что он может, что он из лучших игроков в НХЛ. Поэтому он молодец. Прям рад за него", — заявил трехкратный чемпион мира.