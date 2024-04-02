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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин получил 6 минут штрафа в матче с «Рейнджерс» и вышел на 5-е место в истории НХЛ среди россиян (1154)

Нападающий «Питтсбурга» получил 6 минут штрафа за 17:34 в игре регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:2).

Малкин получил 6 минут штрафа в матче с «Рейнджерс» и вышел на 5-е место в истории НХЛ среди россиян (1154) | Источник: Sports.Ru

Он не отметился результативными действиями в этом матче.

Теперь на счету Евгения Малкина 1154 минуты штрафа в 1137 играх в НХЛ.

По этому показателю он вышел на 5-е место среди россиян в истории лиги, обойдя Игоря Уланова (1151).

4-е место занимает Алексей Житник (1268), 3-е — Алексей Ковалев (1304), 2-е — Дарюс Каспарайтис (1379), 1-е — Андрей Назаров (1409).

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