Малкин получил 6 минут штрафа в матче с «Рейнджерс» и вышел на 5-е место в истории НХЛ среди россиян (1154) | Источник: Sports.Ru

Он не отметился результативными действиями в этом матче.

Теперь на счету Евгения Малкина 1154 минуты штрафа в 1137 играх в НХЛ.

По этому показателю он вышел на 5-е место среди россиян в истории лиги, обойдя Игоря Уланова (1151).