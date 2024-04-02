Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
3.04
Баффало
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
3.04
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.04
Нью-Джерси
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
3.04
Айлендерс
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
3.04
Миннесота
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.04
Нэшвилл
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Все события
14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Стэмкос вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб (211), обойдя Робитайла. Больше только у Овечкина и Лемье

Нападающий «Тампы» реализовал численное преимущество в матче против «Детройта» (2:4).

Стэмкос вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб (211), обойдя Робитайла. Больше только у Овечкина и Лемье | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Стивена Стэмкоса 211 шайб в большинстве в составе «Лайтнинг».

Он превзошел достижение Люка Робитайла (210 шайб за «Лос-Анджелес») и вышел на единоличное 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб.

2-е место занимает Марио Лемье (236 шайб за «Питтсбург»). Рекордсмен — Александр Овечкин (311 голов в большинстве за «Вашингтон»).

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь