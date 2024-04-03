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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин делит с Федоровым 2-е место по передачам (696) среди россиян в истории НХЛ. Рекорд у Малкина — 794

Капитан «Вашингтона» сделал голевой пас в матче с «Баффало» (2:6).

Овечкин отдал 696-й ассист за карьеру в чемпионатах НХЛ и вышел на 2-е место в истории среди россиян, догнав Сергея Федорова.

Рекордсмен среди россиян — Евгений Малкин с 794 передачами.

Всего в лиге Овечкин провел 1418 игр (1544 очка), Федоров — 1248 (1179), Малкин — 1138 (1288).

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