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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби — 2-й игрок в истории НХЛ с 80+ очками при пустых воротах. До рекорда Гретцки — 5 баллов

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3.

Кросби — 2-й игрок в истории НХЛ с 80+ очками при пустых воротах. До рекорда Гретцки — 5 баллов | Источник: Sports.Ru

Сидни Кросби отметился дублем, забросив вторую шайбу в пустые ворота.

Для капитана «Пингвинс» это 35-я шайба в пустые ворота в карьере. Он вышел на четвертое место по этому показателю, обойдя Брэда Маршанда («Бостон», 34 гола).

Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 57 шайб), второй — Уэйн Гретцки с 56 шайбами.

По общему числу набранных очков при пустых воротах Кросби (80, 35+45) занимает второе место после Гретцки (85, 56+29). На третьем месте Овечкин (72, 57+15).

В этом регулярном чемпионате 36-летний Сидни Кросби набрал 84 (39+45) очка в 75 матчах.

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