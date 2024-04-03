Кросби — 2-й игрок в истории НХЛ с 80+ очками при пустых воротах. До рекорда Гретцки — 5 баллов | Источник:

Для капитана «Пингвинс» это 35-я шайба в пустые ворота в карьере. Он вышел на четвертое место по этому показателю, обойдя Брэда Маршанда («Бостон», 34 гола).