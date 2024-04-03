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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Могильный о рекорде Гретцки: «Овечкин его просто разобьет, даже сомнений нет. Думаю, в следующем году или после него»

В нынешнем сезоне 38-летний форвард забросил 26 шайб за 71 игру.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (848 голов), уступая лишь Гретцки (894).

— Овечкин побьет рекорд Гретцки или нет?

— Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьет! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него — даже сомнений нет.

Не то что побьет — он просто разобьет!" — сказал смеясь олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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