Мэттьюс забил «Тампе», обновив свой рекорд «Торонто» по голам за сезон (63). До рекорда НХЛ в XXI веке от Овечкина — 2 шайбы | Источник: Sports.Ru

Американец забросил 63-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в снайперской гонке.

Мэттьюс обновил свой же рекорд «Торонто» по голам за сезон (ранее — 60 шайб в сезоне-2021/22).