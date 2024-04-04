Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Аризона
Ванкувер
01
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
Сиэтл
42
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
Эдмонтон
50
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Нью-Джерси
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Тампа-Бэй
14
Хоккей. КХЛ
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
Все события
06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Мэттьюс забил «Тампе», обновив свой рекорд «Торонто» по голам за сезон (63). До рекорда НХЛ в XXI веке от Овечкина — 2 шайбы

Форвард «Лифс» отличился в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:4).

Мэттьюс забил «Тампе», обновив свой рекорд «Торонто» по голам за сезон (63). До рекорда НХЛ в XXI веке от Овечкина — 2 шайбы | Источник: Sports.Ru

Американец забросил 63-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в снайперской гонке.

Мэттьюс обновил свой же рекорд «Торонто» по голам за сезон (ранее — 60 шайб в сезоне-2021/22).

Ему осталось забить два гола, чтобы повторить рекорд НХЛ для XXI века (принадлежит Александру Овечкину из «Вашингтона», 65 шайб, 2007/08).

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь