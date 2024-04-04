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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Кудашов: «За Овечкиным слежу. Когда была пауза, он сказал, что незачем о нем переживать, что начнет забивать. И он сдержал слово»

— Следите ли вы сейчас за НХЛ и удивились ли вы тому, что «Вашингтон» ближе к концу регулярного чемпионата сумел забраться в зону плей-офф?

Алексей Кудашов: «За Овечкиным слежу. Когда была пауза, он сказал, что незачем о нем переживать, что начнет забивать. И он сдержал слово» | Источник: Sports.Ru

— За НХЛ по возможности я следил во время сезона, слежу и сейчас, учитывая, что сейчас появилось чуть больше времени, чтобы полноценно смотреть игры — не кусками, а целиком.

За Александром [Овечкиным], естественно, слежу. Больше того, когда у него была пауза и он был в Дубае, он сказал, что незачем о нем переживать, что он начнет забивать, и сдержал свое слово.

— Вы связывались с ним?

— Конечно, мы общаемся. А за «Вашингтоном», если быть честным, слежу, переживаю, чтобы они попали в плей-офф. Но их игру я так много не смотрю.

— Не удивились, что Овечкин прибавил после паузы?

— Он же сказал, что она ему пошла на пользу. Значит, так оно и есть, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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