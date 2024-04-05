Овечкин забил 849-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 45 шайб

На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне. Сегодня нападающий прервал 4-матчевую серию без заброшенных шайб.

С 849 шайбами в 1419 играх в рамках регулярок за карьеру Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).