Овечкин забил 849-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 45 шайб
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:4) при игре в большинстве.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:4) при игре в большинстве.
На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне. Сегодня нападающий прервал 4-матчевую серию без заброшенных шайб.
С 849 шайбами в 1419 играх в рамках регулярок за карьеру Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).