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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин против «Питтсбурга»: 1-й гол за 5 матчей, 8 бросков в створ и 4 мимо, 6 хитов и «минус 2» за 22:21

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (1:4) при игре в большинстве.

Овечкин против «Питтсбурга»: 1-й гол за 5 матчей, 8 бросков в створ и 4 мимо, 6 хитов и «минус 2» за 22:21 | Источник: Sports.Ru

На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22».

Сегодня Овечкин (22:21, 6:06 — в большинстве, «минус 2») нанес 8 бросков в створ и 4 мимо, применил 6 силовых приемов, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Овечкин забил 849-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 45 шайб.

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