Овечкин об 1:4 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» пытается найти красивую комбинацию, но сейчас это не сработает. Нужно быстрее принимать решения" | Источник:

"Думаю, мы стараемся сделать лишнюю передачу. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую комбинацию. Это не сработает, особенно в тот момент сезона, когда все сосредоточены на победе и играют немного быстрее.