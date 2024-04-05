Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Калгари
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Колорадо
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сент-Луис
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Айлендерс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Тампа-Бэй
47
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Флорида
06
Все события
11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин об 1:4 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» пытается найти красивую комбинацию, но сейчас это не сработает. Нужно быстрее принимать решения"

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.
Овечкин об 1:4 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» пытается найти красивую комбинацию, но сейчас это не сработает. Нужно быстрее принимать решения" | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.

"Думаю, мы стараемся сделать лишнюю передачу. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую комбинацию. Это не сработает, особенно в тот момент сезона, когда все сосредоточены на победе и играют немного быстрее.

Нужно быстрее принимать решения«, — сказал капитан “Вашингтона”.

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь