Овечкин забросил 37 шайб за 69 матчей против Кросби в регулярках. Сидни впереди по набранным очкам — 90 на 67
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.
Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.
На счету 38-летнего форварда стало 37 шайб в очных матчах регулярок против Сидни Кросби и его «Питтсбурга».
Капитан «Пингвинз» в этой игре очков не набрал.
Овечкин и Кросби встретились в регулярном чемпионате в 69-й раз. У Кросби 90 набранных очков (31+59), у Овечкина 67 баллов (37+30).
У Овечкина — 27-й гол в сезоне! Но «Вашингтон» проиграл важнейший матч «Питтсбургу».