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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забросил 37 шайб за 69 матчей против Кросби в регулярках. Сидни впереди по набранным очкам — 90 на 67

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.

Овечкин забросил 37 шайб за 69 матчей против Кросби в регулярках. Сидни впереди по набранным очкам — 90 на 67 | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.

На счету 38-летнего форварда стало 37 шайб в очных матчах регулярок против Сидни Кросби и его «Питтсбурга».

Капитан «Пингвинз» в этой игре очков не набрал.

Овечкин и Кросби встретились в регулярном чемпионате в 69-й раз. У Кросби 90 набранных очков (31+59), у Овечкина 67 баллов (37+30).

У Овечкина — 27-й гол в сезоне! Но «Вашингтон» проиграл важнейший матч «Питтсбургу».

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