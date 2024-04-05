Овечкин забросил 37 шайб за 69 матчей против Кросби в регулярках. Сидни впереди по набранным очкам — 90 на 67 | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.

На счету 38-летнего форварда стало 37 шайб в очных матчах регулярок против Сидни Кросби и его «Питтсбурга».

Капитан «Пингвинз» в этой игре очков не набрал.

Овечкин и Кросби встретились в регулярном чемпионате в 69-й раз. У Кросби 90 набранных очков (31+59), у Овечкина 67 баллов (37+30).