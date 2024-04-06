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08:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин сделал 6-й дубль в этом сезоне и 173-й — за карьеру в НХЛ. Рекорд лиги у Гретцки (189)

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:4).

Овечкин сделал 6-й дубль в этом сезоне и 173-й — за карьеру в НХЛ. Рекорд лиги у Гретцки (189) | Источник: Sports.Ru

Дубль стал для 38-летнего нападающего шестым в текущем сезоне.

По числу матчей с 2+ шайбами за карьеру в рамках регулярок (173) Овечкин занимает 2-е место в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки (189).

Овечкин забил 850-й и 851-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 43 шайбы.

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