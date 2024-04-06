Драйзайтль в 5-й раз набрал 100+ очков в регулярке НХЛ. Только у Штястны и Курри больше таких сезонов среди европейцев | Источник: Sports.Ru

В активе 28-летнего немецкого нападающего 101 (39+62) очко в 75 играх. Он занимает 7-е место в гонке бомбардиров.

Игрок достиг отметки 100 очков в регулярке в 5-м сезоне за карьеру. По числу таких сезонов Драйзайтль делит 3-е место в истории лиги среди игроков из Европы с Яромиром Ягром (Чехия, 5).

Лидирует Петер Штястны (Словакия, 7), на втором месте идет Яри Курри (Финляндия, 6).

У Александра Овечкина (Россия), Никиты Кучерова (Россия) и Теему Селянне (Финляндия) по 4 таких сезона.