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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Макдэвид в 8-й раз достиг отметки 30 шайб в регулярке НХЛ. Только у Овечкина, Кросби и Стэмкоса больше таких сезонов среди действующих игроков

Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (6:2).

Макдэвид в 8-й раз достиг отметки 30 шайб в регулярке НХЛ. Только у Овечкина, Кросби и Стэмкоса больше таких сезонов среди действующих игроков | Источник: Sports.Ru

На счету 27-летнего канадца стало 128 (31+97) очков в 73 играх. Он занимает третье место в гонке бомбардиров.

Макдэвид достиг отметки 30 шайб в 8-й раз за карьеру. По числу таких сезонов среди действующих игроков он сравнялся с Остоном Мэттьюсом («Торонто», 8).

Больше таких сезонов только у Александра Овечкина («Вашингтон», 17, делит рекорд лиги с Майком Гартнером), Сидни Кросби («Питтсбург», 12) и Стивена Стэмкоса («Тампа», 9).

Всего Коннор провел 642 матча в рамках регулярок и набрал 978 (334+644) очков.

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