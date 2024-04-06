Панарин вышел на 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян (772), опередив Зубова

В 77 матчах в текущем сезоне на его счету 111 (45+66) очков. За карьеру в рамках регулярок — 772 (261+511) балла в 667 играх.

Панарин вышел на чистое 13-е место по очкам в лиге среди россиян, обогнав Сергея Зубова (771 в 1068).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1547 в 1420), Евгений Малкин («Питтсбург», 1288 в 1139), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Никита Кучеров («Тампа», 862 в 719), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850) и Павел Буре (779 в 702).