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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Канарейкин о «Вашингтоне»: «Даже если выйдет в плей-офф, далеко не пройдет. Овечкин начал забивать, но команда не может выиграть»

Сегодня «Каролина» дома обыграла «Кэпиталз» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» проиграл 5 матчей подряд.

Канарейкин о «Вашингтоне»: «Даже если выйдет в плей-офф, далеко не пройдет. Овечкин начал забивать, но команда не может выиграть» | Источник: Sports.Ru

В этой игре Александр Овечкин забил 2 гола. Это уже 6-й дубль российского форварда в нынешнем сезоне.

"Даже если команда сможет выйти в плей-офф, мы понимаем, что далеко она, вероятно, не пройдет.

По текущему сезону видно, что когда Овечкин не забрасывает шайбы, команда проходит через трудности. Сейчас, наоборот, Овечкин начал забивать, но команда не может выиграть.

Поэтому пожелаем Овечкину успехов и посмотрим, что будет дальше с «Вашингтоном», — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

На данный момент «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет 1 очко при игре в запасе.

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