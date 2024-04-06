Канарейкин о «Вашингтоне»: «Даже если выйдет в плей-офф, далеко не пройдет. Овечкин начал забивать, но команда не может выиграть» | Источник: Sports.Ru

В этой игре Александр Овечкин забил 2 гола. Это уже 6-й дубль российского форварда в нынешнем сезоне.

"Даже если команда сможет выйти в плей-офф, мы понимаем, что далеко она, вероятно, не пройдет.

По текущему сезону видно, что когда Овечкин не забрасывает шайбы, команда проходит через трудности. Сейчас, наоборот, Овечкин начал забивать, но команда не может выиграть.

Поэтому пожелаем Овечкину успехов и посмотрим, что будет дальше с «Вашингтоном», — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.