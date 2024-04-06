Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
Флорида
11
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
Даллас
00
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
7.04
Коламбус
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
7.04
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
7.04
Оттава
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
54
Хоккей. НХЛ
7.04
Айлендерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
7.04
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
7.04
Лос-Анджелес
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
12
Все события
22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби — 7-й хоккеист в истории НХЛ с 40 голами за сезон НХЛ в возрасте 36 лет или старше

36-летний капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Кросби — 7-й хоккеист в истории НХЛ с 40 голами за сезон НХЛ в возрасте 36 лет или старше | Источник: Sports.Ru

Канадец забил 40 голов за сезон третий раз в карьере и впервые с сезона-2016/17.

Сидни Кросби стал седьмым хоккеистом в истории, который достиг отметки в 40 голов за сезон в возрасте 36 лет или старше.

Такой же результат ранее продемонстрировали Александр Овечкин (50 голов в сезоне-2021/22), Теему Селянне (48 в сезоне-2006/07), Горди Хоу (44 в сезоне-1968/69), Фил Эспозито (42 в сезоне-1978/79), Брендан Шенахан (40 в сезоне-2005/06) и Джонни Бьюсик (40 в сезоне-1972/73).

В текущем чемпионате Кросби набрал 85 (40+45) очков в 77 матчах. В общей сложности в лиге Сидни забил 590 голов в 1267 матчах.

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь