Кросби — 7-й хоккеист в истории НХЛ с 40 голами за сезон НХЛ в возрасте 36 лет или старше | Источник: Sports.Ru

Канадец забил 40 голов за сезон третий раз в карьере и впервые с сезона-2016/17.

Сидни Кросби стал седьмым хоккеистом в истории, который достиг отметки в 40 голов за сезон в возрасте 36 лет или старше.

Такой же результат ранее продемонстрировали Александр Овечкин (50 голов в сезоне-2021/22), Теему Селянне (48 в сезоне-2006/07), Горди Хоу (44 в сезоне-1968/69), Фил Эспозито (42 в сезоне-1978/79), Брендан Шенахан (40 в сезоне-2005/06) и Джонни Бьюсик (40 в сезоне-1972/73).