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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Стэмкос сделал дубль в матче с «Питтсбургом». Форвард «Тампы» в 12-й раз в карьере забивает 5 игр подряд, больше только у Овечкина — 14 раз

Нападающий «Тампы» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Стэмкос сделал дубль в матче с «Питтсбургом». Форвард «Тампы» в 12-й раз в карьере забивает 5 игр подряд, больше только у Овечкина — 14 раз | Источник: Sports.Ru

Стивен Стэмкос дважды отличился при игре в большинстве — во втором и третьем периодах.

Канадец продлил серию с заброшенными шайбами до пяти матчей.

Стэмкос сделал такую серию в 12-й раз за карьеру в НХЛ. Из действующих хоккеистов больше таких серий только у Александра Овечкина — 14.

Форвард набрал 73 (36+37) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.

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