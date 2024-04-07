Овечкин забил 29 голов в текущем сезоне НХЛ. В 38 лет больше забивали только Халл, Бьюсик и Сен-Луи | Источник:

Среди 38-летних игроков за один сезон больше Овечкина в лиге забивали только Мартен Сен-Луи (30 голов в сезоне-2013/14), Джонни Бьюсик (31 гол в сезоне-1973/74) и Бретт Халл (37 голов в сезоне-2002/03).