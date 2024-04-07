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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 29 голов в текущем сезоне НХЛ. В 38 лет больше забивали только Халл, Бьюсик и Сен-Луи

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).

Овечкин забил 29 голов в текущем сезоне НХЛ. В 38 лет больше забивали только Халл, Бьюсик и Сен-Луи | Источник: Sports.Ru

38-летний россиянин забил 28-й и 29-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.

Таким образом, Александр Овечкин обошел Джо Павелски, который в прошлом сезоне забил 28 голов.

Среди 38-летних игроков за один сезон больше Овечкина в лиге забивали только Мартен Сен-Луи (30 голов в сезоне-2013/14), Джонни Бьюсик (31 гол в сезоне-1973/74) и Бретт Халл (37 голов в сезоне-2002/03).

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