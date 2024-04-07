Чемпион мира по хоккею Сушинский сломал четыре ребра

«Был обычный игровой момент. Выходил один в ноль, запнулся в борьбе и улетел в борт на скорости. В итоге сломал четыре ребра и сейчас лежу в больнице. Не знаю, насколько это долго и серьезно. Доктора планируют держать меня в больнице», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».