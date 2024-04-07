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09:41 (мск), источник: Sport24

Чемпион мира по хоккею Сушинский сломал четыре ребра

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский получил травму. В ходе матча Медиалиги 49-летний титулованный хоккеист сломал четыре ребра.

Источник: РИА "Новости"

«Был обычный игровой момент. Выходил один в ноль, запнулся в борьбе и улетел в борт на скорости. В итоге сломал четыре ребра и сейчас лежу в больнице. Не знаю, насколько это долго и серьезно. Доктора планируют держать меня в больнице», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Бывший форвард сборной России выступает за команду из Санкт‑Петербурга «Чисто Питер».

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