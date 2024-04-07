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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Родители Малкина заплакали на трибуне, когда форвард «Питтсбурга» оформил 2+1 против "Тампы

«Питтсбург» обыграл «Тампу» (5:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Родители Малкина заплакали на трибуне, когда форвард «Питтсбурга» оформил 2+1 против "Тампы | Источник: Sports.Ru

Нападающий «Пингвинс» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка и был назван первой звездой матча.

Родители российского нападающего присутствовали на игре и очень эмоционально отреагировали на голы сына, не сдержав слезы.

«Я думаю, что семья Джино очень много значит для него. И я думаю, что когда его родители приезжают в город, он явно хочет быть на высоте», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Эти голы стали для Малкина 495-м и 496-м в карьере в НХЛ. Таким образом, Малкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы достигнуть отметки в 500 голов. Он станет вторым россиянином в истории лиги после Александра Овечкина, преодолевшим этот рубеж.

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