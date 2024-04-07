Родители Малкина заплакали на трибуне, когда форвард «Питтсбурга» оформил 2+1 против "Тампы | Источник: Sports.Ru

Нападающий «Пингвинс» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка и был назван первой звездой матча.

Родители российского нападающего присутствовали на игре и очень эмоционально отреагировали на голы сына, не сдержав слезы.

«Я думаю, что семья Джино очень много значит для него. И я думаю, что когда его родители приезжают в город, он явно хочет быть на высоте», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.