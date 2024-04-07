Мэттьюс забросил 64-ю шайбу в сезоне НХЛ и во 2-й раз набрал 100 очков. Рекорд Овечкина по голам за одну регулярку в XXI веке — 65

Мэттьюс забросил 64-ю шайбу в сезоне НХЛ и во 2-й раз в карьере достиг отметки 100 очков | Источник: Sports.Ru

На его счету стало 100 (64+36) очков в 75 играх в текущем сезоне. Лидер снайперской гонки продлил голевую серию до 4 игр.

Он достиг отметки 100 очков в регулярке во 2-й раз за карьеру (личный рекорд — 106 баллов в 73 играх, 2021/22).

«Лифс» осталось провести 6 матчей до завершения регулярки (Остон пропустил 1 матч по ходу сезона).