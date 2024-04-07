Драйзайтль — 4-й действующий игрок после Овечкина, Мэттьюса и Стэмкоса, забросивший 40 шайб в 5+ сезонах | Источник:

Теперь на счету Леона Драйзайтля 102 (40+62) очка в 76 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он стал 4-м действующим игроком НХЛ, забросившим 40 шайб в 5 или более сезонах.