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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Драйзайтль — 4-й действующий игрок после Овечкина, Мэттьюса и Стэмкоса, забросивший 40 шайб в 5+ сезонах

Нападающий «Эдмонтона» забросил шайбу в матче против «Калгари» (4:2).

Драйзайтль — 4-й действующий игрок после Овечкина, Мэттьюса и Стэмкоса, забросивший 40 шайб в 5+ сезонах | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Леона Драйзайтля 102 (40+62) очка в 76 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он стал 4-м действующим игроком НХЛ, забросившим 40 шайб в 5 или более сезонах.

Ранее это удалось Александру Овечкину (13 сезонов), Остону Мэттьюсу (6) и Стивену Стэмкосу (6).

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