«Я помню свой первый эфир: это была тотальная катастрофа». Как живет и сколько получает начинающий спортивный комментатор?

Где учиться на комментатора

Впервые я начал интересоваться спортом во втором классе. Как и большинство, сначала футболом, потому что его на кухне смотрели дед и отец. Тогда же появилось желание связать со спортом свою жизнь. Я воспринимал спорт как отдых, а нет ничего лучше, чем работать в той сфере, в которой ты отдыхаешь. Уже через год я решил для себя, что стану спортивным комментатором.

С тех пор я шел к этой цели и только ради этого поступил в МГУ на факультет журналистики. Когда появилась возможность выбрать специализацию, я пошел на модули спортивной и радиожурналистики.

Сейчас я комментирую хоккей. С причинами все просто: первый спортивный матч, который я увидел с трибун, был именно хоккейным. Мне понравилась атмосфера.

И в принципе хоккей — более динамичный вид спорта, чем футбол. Там больше эмоций, борьбы, там всегда больше голов. Его интереснее смотреть, его интереснее комментировать.

А еще хоккей традиционно популярен у нас в стране. Я помню, с какими яркими эмоциями смотрел чемпионаты мира 2012 и 2014 годов. Помню ажиотаж вокруг них, когда чуть ли не вся страна гуляла в честь нашего золота.

Как начать работать

Я начал заниматься комментированием на первом курсе в студенческом СМИ. Отработал там полгода и комментировал все, что можно: и футбол, и волейбол, и баскетбол, и хоккей, и художественную гимнастику, — все. А потом в марте-апреле мне хороший знакомый предложил за деньги комментировать детский хоккей. Я пришел в эту сферу и с тех пор больше не уходил.

Комментирование детского хоккея очень отличается от взрослого. Во-первых, дети — это беспроигрышное комментирование. Их смотрят родители, поэтому критиковать детей нельзя. Во-вторых, их игра — абсолютно другая динамика. Ребенок, если он хороший игрок, проезжает площадку секунд за восемь-десять, взрослому хватит четырех-пяти с раската. Это совершенно разные скорости.

Уровень борьбы тоже разный. Если взрослый тебя впечатает в борт, ты костей не соберешь, а дети хоть и могут попихаться и клюшками друг друга побить, все равно не получат серьезных травм.

По договоренности я комментирую и любительский хоккей: то есть матчи формата «мужики после работы пришли, попинали шайбу и разошлись». Бывает, что кто-то из знакомых операторов и режиссеров зовет на матчи, если их комментатор слетел. Там по времени все отличается. Самый короткий эфир может выходить на полтора часа: арена льда дорогая, поэтому любители могут отказываться от перерывов совсем или сокращать их, чтобы сэкономить.

За комментирование детских матчей платят больше, но любительские короче, поэтому на них можно неплохо заработать просто потому, что таких игр больше.

Сколько получают комментаторы

В этом году я попал в комментирование профессионального хоккея: я работаю на трансляциях матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой играют клубы из США и Канады. В связи с последними событиями она ушла из России, поэтому на показ матчей НХЛ в российском медиасегменте ни у кого прав нет. По этой причине мы можем бесплатно транслировать матчи и не бояться блокировки за авторские права. Это и интересно, и с точки зрения закона безопасно.

НХЛ я комментирую, работая в Sportcast — спортивном медиа. У нас нет зарплаты, только донаты — то есть добровольные пожертвования от зрителей. Графика у нас тоже нет — просто отмечаемся, когда свободны. В среднем за неделю выходит около пяти матчей, учитывая, что в один день может быть несколько игр.

300−500 рублей получает Семен за одну игру.

Матчи НХЛ проходят ночью, редко вечером, поэтому моя рабочая смена начинается днем, в университете. Я готовлюсь к игре, смотрю историю команд, турнирное положение, изучаю прошлые противостояния, составы, ищу интересные факты об игроках.

На подготовку к одной игре в расслабленном темпе у меня уходит два с половиной — три часа. Около 22:00 я стараюсь лечь спать, просыпаюсь полтретьего ночи и работаю до шести — если одна игра, до девяти — если две.

Трансляция матча НХЛ длится примерно три часа, если нет дополнительного времени. Мой максимум — четырехчасовой эфир.

Ухожу ли я на перерыв, зависит от трансляции. Если нас смотрит 300 человек, аудитория спокойная, вопросов в чате нет, можно спокойно уйти. Если же игра вышла массовой, меня смотрят пара тысяч человек и задают вопросы, лучше остаться. Вопросы появляются у зрителей разные — от прогноза на игру до чего-то из личной жизни.

около 6 000 рублей — таким был пока максимальный заработок Семена за трансляцию.

Открою секрет, что делают комментаторы, если есть возможность уходить на перерыв. Ну, по крайней мере что делаю я. В первом перерыве я принимаю душ, во втором чищу зубы и разбираю постель, а уже через пять минут после окончания эфира сплю. Все-таки рабочее время у нас специфическое.

Можно ли работать из дома

Я могу комментировать и из дома, и на стадионе. Комфортнее дома, удобнее на стадионе. Там и видимость лучше, и контакт с оператором есть, и эффект полного погружения. Как-то раз в меня за одну игру прилетело три шайбы. Однако если матч будет, например, в Красногорске, я не поеду туда работать из Сергиева Посада.

Тратить два-три часа на дорогу ради полутора тысяч рублей не хочется. Проще отработать из дома.

В комнате у меня оборудован рабочий стол. Есть ноутбук, на котором я запускаю весь рабочий софт. К нему подключен телевизор — туда я вывожу картинку хоккея. Рядом — телефон, на нем я смотрю статистику, с него зачитываю донаты. То есть если мне заплатили, я читаю ник этого человека и говорю ему спасибо. И есть еще один компьютер: там я взаимодействую со зрителями, просматривая чат. Также наушники, микрофон, интернет-переходник для стабильного интернета.

Кроме оборудования, у меня на столе стоит полулитровая чашка теплого чая. Чаще всего мятного, не обжигающе горячего.

Мне повезло, что у меня отдельная комната, поэтому никто не шумит. Только один раз я работал 31 декабря, когда за окном были салюты. Тогда кто-то в чате попросил закрыть окно, это был единственный подобного рода инцидент, обычно все в это время уже спят. Из окна моей комнаты видна многоэтажка, в ней нет ни одной квартиры с зажженным светом в те часы, когда я работаю.

Может ли комментатор болеть за команды

У меня академический стиль комментирования — мне говорят, что я похож на советских комментаторов. Один раз мне в донате написали: «Спасибо, вы вернули меня в детство».

Перед эфиром я проговариваю скороговорки. Но в какой-то момент я стал замечать, что чем больше я работаю, тем чаще заговариваюсь. Видимо, мышцы устают. Недавно поймал себя на мысли, что когда включаю хоккей по телевизору, не смотрю матч, а слушаю, что говорят комментаторы.

Более того, я переслушиваю свои игры и подмечаю, где сказал что-то не так, чтобы в следующий раз не допустить подобной ошибки.

Если российская команда играет с зарубежной, комментатор обязан болеть за наших. В НХЛ же нет наших, поэтому мы не имеем права кого-то выделять. Но любимые команды все-таки есть, приходится сдерживаться. В моем случае это доходит до того, что я своих любимых обвиняю. Так, одна из команд, которые мне нравится, — «Детройт Ред Уингс», но один раз я увидел, как кто-то писал, что я терпеть не могу «Детройт» и меня нельзя ставить на матчи этой команды.

Бывают форматы, когда известно, что один комментатор болеет за команду А, а другой — за команду Б, и их специально лбами сталкивают. Тогда они уже имеют право поддерживать кого-то. Но это больше развлекательный формат: не шоу, все еще хоккей, но немного другое. Мы в паре работаем только на знаковых вывесках, обычно в одиночку.

Мой кумир в комментировании — Юрий Альбертович Розанов. Мне наиболее близок его стиль, он умел создавать атмосферу во время трансляций, с его голосом связаны крупные победы в российском хоккее. Кстати, я только недавно обнаружил, что он родился в моем городе, и мы оба болеем за «Монреаль».

Сложности профессии комментатор

Одна из главных сложностей комментирования — технический аспект. Я помню свой первый эфир на Sportcast. Это была тотальная катастрофа. У меня тогда возникли серьезные технические проблемы: звук был глухой, двоился. Мы обкатывали все перед началом трансляции, но по законам подлости все вырубилось, когда она началась.

Тогда я получил больше всего шишек в свой адрес. Никто не отменял пирамиду Маслоу: ты можешь быть очень хорошим комментатором, но тебя никто не похвалит, если у тебя плохой звук.

Мне тогда чуть ли не прямым текстом писали, чтобы я заканчивал и больше тут не появлялся. Единицы говорили, что все будет хорошо. Людей, конечно, можно было понять.

Я как-то дотерпел до перерыва, сел и сказал себе, что если я сейчас с этим не справлюсь, то дальше можно уже и не работать в этой сфере. Нашел в себе силы, решил все проблемы и продолжил работу. Потом таких случаев у меня не было.

Мне бывает очень сложно держать динамику встречи. Например, идет 0:0 два периода, а в третьем игра просто взрывается — попробуй за ней поспей. Мне нелегко, потому что у меня тяжелый стиль, но я не имею права быть библиотекарем, я обязан выдавать эмоции, делать так, чтобы зрителю было интересно. Бубнить не надо, надо взрываться. Это сложно для меня, особенно когда идет пятый час утра и все силы уходят на то, чтобы не заснуть.

Кроме того, бывают кассовые матчи, классные трансляции, когда не успеваешь за всем следить. Нужно и чат модерировать, и к замечаниям коллег прислушиваться, и игру комментировать. Все это удержать в голове тоже бывает очень тяжело.

Самое приятное — когда и матч хороший, и комментатор сумел поймать его темп и давать эмоции. Тогда и зрителям нравится, и эфир горит: появляются лайки и хорошие отзывы.

Самый популярный отзыв у меня и, наверное, у всех моих коллег — «Комментатор топ». Люди хотят поддержать, но кому-то, может быть, лень писать, а кто-то не может найти слов. «Комментатор топ», «Молодец» — это как в школе: «Садись, пять».

Как попасть на телевидение

Sportcast — энтузиасты-комментаторы. В сообществе много отделов. Наш, хоккейный, достаточно сильный. Например, у нас работает человек, который выиграл конкурс комментаторов и должен теперь получить работу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Есть тот, кто раньше работал на телеканалах. Ребята умеют, ребята могут.

Чтобы попасть к ним, я проходил специальный отбор. В нашем отделе 11 человек: 7 комментаторов, шеф, монтажер, дизайнер и техник. Самое интересное — мы вживую друг друга ни разу не видели. У нас есть два парня из Новосибирска, они друзья, а все остальные, насколько я знаю, уже на месте познакомились.

Попасть на телевидение — моя цель. Это престижно, но у начинающих комментаторов зарплата там совсем маленькая. При этом я знаю людей, которые комментируют игры детей и зарабатывают на этом в месяц 120−150 тысяч рублей, что неплохо.

По сути есть два варианта профессионального развития. Первый — комментировать детский хоккей и совмещать это еще с чем-то — график позволяет. Второй — стараться попасть на телевизор. Это неприятно и тяжело, но именно там самые заманчивые перспективы.

Я недавно участвовал в конкурсе комментаторов, но, к сожалению, в финал не прошел. Кто-то попадает в телевизор через стажировку, практику, знакомство, кто-то приходит уже с именем из другой сферы.

На комментаторов в принципе нигде не учат, поэтому в кого пальцем ни ткни — у каждого будет уникальный путь.

Мне ближе российский хоккей, но от НХЛ на телеканале я бы не отказался. Лига США и Канады визуально быстрее и жестче. Американский хоккей более прямолинейный, американцы умеют делать шоу, красивую картинку, развлекать людей. В последнее время и у нас появились к этому подвижки, но уровень выше пока остается в НХЛ. Звезды играют за океаном — все знают.

Как готовиться к матчам

Я ни разу, никогда не задумывался о том, чтобы перестать комментировать. Даже после самых плохих эфиров у меня возникает лишь желание лечь спать, а завтра взять реванш и хорошо отработать. Тем более я не только работаю на Sportcast, но и пытаюсь строить личный бренд, веду Telegram-канал о хоккее.

Время, когда комментаторы работали на телевидении и этого было достаточно, прошло. Теперь мы становимся непосредственными участниками спортивного процесса, нам важна узнаваемость.

Помимо хоккея, я начал комментировать «Формулу-1». Это весьма специфическая история: гонки либо всем сердцем любят, либо совершенно не понимают. Я люблю. Но комментирование «Формулы-1» для меня нечто новое и очень сложное.

Недавно я работал на свободном заезде. Это не гонка, а возможность протестировать болиды, оценить время их проката, что-то настроить в автомобиле. Было трудно, потому что там ничего не происходило. Машины проехали круг на самой мягкой резине, она стерлась, они сделали еще два круга, каждый раз ухудшая свое время, — и все.

Абсолютно не на что смотреть. Зрителей пришло человека три, в чате не было сообщений. Я сам с собой разговаривал, комментировать было почти нечего.

Комментатор — не такая легкая профессия, как кажется. Многие думают: проснулся за пять минут до игры, надел наушники, пошел на эфир — и все. Никто не понимает, насколько тяжело говорить четко и без запинок несколько часов подряд, чтобы тебя было интересно слушать и чтобы не ошибаться.