Панарин — 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина | Источник: Sports.Ru

Всего в 78 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 115 (46+69) очков. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

Панарин стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Он превзошел личные рекорды Евгения Малкина («Питтсбург», 113 очков в 82 играх, 2008/09) и Александра Овечкина («Вашингтон», 112 очков в 82 играх, 2007/08).