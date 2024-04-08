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07:12 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин — 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина

Форвард «Рейнджерс» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).
Панарин — 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина | Источник: Sports.Ru

Всего в 78 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 115 (46+69) очков. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

Панарин стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Он превзошел личные рекорды Евгения Малкина («Питтсбург», 113 очков в 82 играх, 2008/09) и Александра Овечкина («Вашингтон», 112 очков в 82 играх, 2007/08).

Ранее 115 и более очков набирали Никита Кучеров («Тампа», 2 раза, включая текущий сезон — 136 очков в 76 играх), Александр Могильный (127 в 77, 1992/93, «Баффало») и Сергей Федоров (120 в 82, 1993/94, «Детройт»).

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