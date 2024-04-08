Панарин — 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина
Форвард «Рейнджерс» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).
Всего в 78 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 115 (46+69) очков. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.
Панарин стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Он превзошел личные рекорды Евгения Малкина («Питтсбург», 113 очков в 82 играх, 2008/09) и Александра Овечкина («Вашингтон», 112 очков в 82 играх, 2007/08).
Ранее 115 и более очков набирали Никита Кучеров («Тампа», 2 раза, включая текущий сезон — 136 очков в 76 играх), Александр Могильный (127 в 77, 1992/93, «Баффало») и Сергей Федоров (120 в 82, 1993/94, «Детройт»).