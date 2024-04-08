Физиотерапевт Жаров об Овечкине: «Его биографам советую обратить внимание на стопы. Поразило внимание Александра к массажу и снятию с них блоков» | Источник: Sports.Ru

— Очередной рекорд Овечкина для вас — сюрприз?

— В спорте не бывает никаких сюрпризов, в спорте все решает работа. Овечкин очень много работает, как итог — стал хоккейной машиной по забиванию голов.

— В чем его феномен?

— В здоровье и труде. Если говорить о деталях, то меня и в сборной, и в «Динамо» сезона локаута поразило особенное внимание Овечкина к стопам, к их массажу, снятию блоков и напряжений, к специальной подготовке. Все хоккеисты просят много работать с бедрами, тазом, спиной, плечами, но Александр — единственный, у кого в списке приоритетов — стопы.

Вообще стопа — сложная анатомическая структура. Своеобразный локатор, который сканирует лед, а пальцы можно сравнить с антеннами. У хоккеиста стопы постоянно находятся в коньке, получают очень специфические нагрузки. Овечкин, подозреваю, их чувствует лучше всех — как, наверное, и какие-то особенные процессы с их участием.