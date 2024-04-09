Мэттьюс забросил 65-ю шайбу в сезоне НХЛ и повторил рекорд Овечкина для XXI века | Источник: Sports.Ru

На счету 26-летнего американца стало 65 шайб в 76 играх в текущем сезоне при 102 очках. Он лидирует в гонке снайперов.

Мэттьюс повторил рекорд НХЛ по голам за сезон в текущем столетии, установленный Александром Овечкиным из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 (65 шайб в 82 играх).

Отметим, что средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.