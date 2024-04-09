Малкин сделал 796-ю передачу в НХЛ в матче с «Торонто». У него 6+4 в последних 7 матчах
Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю (гол стал для шведа 200-м в лиге) в матче регулярного чемпионата с «Лифс» (2:3 ОТ).
Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю (гол стал для шведа 200-м в лиге) в матче регулярного чемпионата с «Лифс» (2:3 ОТ).
В активе 37-летнего россиянина стало 63 (25+38) очка в 78 играх. В последних 7 играх — 10 (6+4) баллов.
За карьеру в рамках регулярок — 1292 (496+796) очка в 1141 игре.
Сегодня Евгений (22:04, 6:18 — в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 3 перехвата и допустил 1 потерю.