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04:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 30+ голов в 18 сезонах и обогнав Гартнера

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.

Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 30+ голов в 18 сезонах и обогнав Гартнера | Источник: Sports.Ru

Капитан «Вашингтона» забил гол в матче с «Детройтом» (2:1), обогнав Майка Гартнера, на счету которого 17 сезонов с 30+ шайбами.

Овечкин забросил не менее 30 шайб в 18 из 19 регулярок НХЛ. В укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21 россиянин забил 24 гола в 45 играх.

У Гартнера 30+ голов в 17 из 19 чемпионатов, он завершил карьеру в 1998 году.

Всего в 75 играх текущего сезона на счету Овечкина 63 (30+33) очка.

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 42 шайбы.

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