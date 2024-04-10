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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин — 6-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 38 лет или старше

Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).

Овечкин — 6-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 38 лет или старше | Источник: Sports.Ru

В 75 матчах в текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 63 (30+33) очка.

До Овечкина только 5 игроков в истории лиги забивали 30+ голов в сезоне в возрасте 38 лет или старше (на момент начала регулярки).

Это Горди Хоу (1967/68 — 39 шайб в 74 играх, 39 лет; 1968/69 — 44 в 76, 40 лет; 1969/70 — 31 в 76, 41 год; «Детройт»), Джонни Бьюсик (1973/74 — 31 в 76, 38 лет; 1975/76 — 36 в 77, 40 лет; «Бостон»), Бретт Халл (2002/03 — 37 в 82, 38 лет, «Детройт»), Теему Селянне (2010/11 — 31 в 73, 40 лет, «Анахайм»), Мартен Сен-Луи (2013/14 — 30 в 81, 38 лет, «Тампа» и «Рейнджерс»).

Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 30+ голов в 18 сезонах и обогнав Гартнера.

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 42 шайбы.

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