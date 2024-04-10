Мэттьюс забросил 66-ю шайбу в сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина для XXI века | Источник: Sports.Ru

На счету 26-летнего американца стало 66 шайб в 77 играх в текущем сезоне при 104 очках. Он лидирует в гонке снайперов.

Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ по голам за сезон в текущем столетии, превзойдя достижение Александра Овечкина из «Вашингтона» (65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08).

Отметим, что средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.

Остон также продолжает повышать планку рекордов по голам за сезон среди всех игроков в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории НХЛ.

До конца регулярки «Лифс» осталось провести 4 матча — с «Нью-Джерси» и «Детройтом» дома, с «Флоридой» и «Тампой» в гостях.

По 70+ шайб за сезон НХЛ забрасывали Уэйн Гретцки (4 раза, рекорд — 92 в 80 играх, 1981/82, «Эдмонтон»), Бретт Халл (3), Марио Лемье (2), Фил Эспозито (1), Яри Курри (1), Берни Николлс (1), Теему Селянне (1) и Александр Могильный (1).