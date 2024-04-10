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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о 18 сезонах с 30+ шайбами: «Довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, моим партнерам по звену и по команде»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 2:1.

Овечкин о 18 сезонах с 30+ шайбами: «Довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, моим партнерам по звену и по команде» | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин забросил победную шайбу, ставшую для него 30-й в сезоне. Это 18-й регулярный чемпионат, в котором российский форвард забил 30 и более голов.

38-летний игрок стал единоличным лидером по этому показателю. Ранее он делил первое место с Майком Гартнером — 17 сезонов.

«Это довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, а также моим партнерам по звену и партнерам по команде, которые находят меня на площадке», — сказал Овечкин.

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