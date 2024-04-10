Овечкин о 18 сезонах с 30+ шайбами: «Довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, моим партнерам по звену и по команде» | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин забросил победную шайбу, ставшую для него 30-й в сезоне. Это 18-й регулярный чемпионат, в котором российский форвард забил 30 и более голов.

38-летний игрок стал единоличным лидером по этому показателю. Ранее он делил первое место с Майком Гартнером — 17 сезонов.