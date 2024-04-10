Кожевников об Овечкине: «Ему поставят памятник в США, когда побьет рекорд Гретцки. Там народ хороший, а вот правительство — говнюки. Александра все уважают, кроме врагов»

Он же все-таки там играет, там рекорды бьет. Поэтому там они первыми должны поставить памятник нашему хоккеисту. Я там жил, там народ хороший живет, а вот правительство — говнюки!
В США нормальные ребята живут, начиная с полицейских (смеется). Все отлично относятся к русским. Народ скинется деньгами и сделает памятник, как в свое время канадцы подарили Кубок нашей сборной.
Как только Овечкин побьет рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст", — сказал двукратный олимпийский чемпион.
Ранее российский форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.
Всего за карьеру в регулярках Александр Овечкин забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).