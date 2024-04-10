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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Фетисов об Овечкине: «Главный рекорд впереди — стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея. Уверен, он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет»

"Непростой сезон у Саши, но он молодец, добрался до отметки в 30 голов. Это серьезный показатель даже для него — человека, который забивает больше.

Фетисов об Овечкине: «Главный рекорд впереди — стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея. Уверен, он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет» | Источник: Sports.Ru

Это говорит о том, что есть талант, трудолюбие, психологическая устойчивость и уверенность в себе. Не думаю, что не так просто у него все складывалось.

Главный рекорд у него еще впереди — стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея, но я уверен, что он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет.

Главное, чтобы на это сил хватило. А так, 18 сезонов с 30 шайбами — это крутой результат", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее российский форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.

Всего за карьеру в регулярках Александр Овечкин забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

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