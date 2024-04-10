Фетисов об Овечкине: «Главный рекорд впереди — стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея. Уверен, он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет» | Источник: Sports.Ru

Это говорит о том, что есть талант, трудолюбие, психологическая устойчивость и уверенность в себе. Не думаю, что не так просто у него все складывалось.

Главный рекорд у него еще впереди — стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея, но я уверен, что он доберется до этой вершины и станет недосягаемым на ближайшие 100 лет.

Главное, чтобы на это сил хватило. А так, 18 сезонов с 30 шайбами — это крутой результат", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее российский форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.