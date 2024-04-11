Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ и разделил 25-е место среди россиян с Валерием Буре
Нападающий «Сент-Луиса» сделал передачу в матче против «Чикаго» (5:2).
Нападающий «Сент-Луиса» сделал передачу в матче против «Чикаго» (5:2).
Теперь на счету Павла Бучневича 400 (162+238) баллов в 514 играх в НХЛ.
Он повторил достижение Валерия Буре, разделив с ним 25-е место в истории по очкам в лиге среди россиян.
24-е место занимает Алексей Житник (471). Рекорд принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (1548 очков).