Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ и разделил 25-е место среди россиян с Валерием Буре | Источник:

Теперь на счету Павла Бучневича 400 (162+238) баллов в 514 играх в НХЛ.

Он повторил достижение Валерия Буре, разделив с ним 25-е место в истории по очкам в лиге среди россиян.