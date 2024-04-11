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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ и разделил 25-е место среди россиян с Валерием Буре

Нападающий «Сент-Луиса» сделал передачу в матче против «Чикаго» (5:2).

Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ и разделил 25-е место среди россиян с Валерием Буре | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Павла Бучневича 400 (162+238) баллов в 514 играх в НХЛ.

Он повторил достижение Валерия Буре, разделив с ним 25-е место в истории по очкам в лиге среди россиян.

24-е место занимает Алексей Житник (471). Рекорд принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (1548 очков).

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