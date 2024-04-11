Губерниев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он посланник российского спорта. Только идиот может назвать его предателем»

"Голы в плей-офф Кубка Стэнли не считаются. Овечкину поможет карьера без травм. Если будет здоров, если он не сломается — чего я ему искренне желаю, быть живехоньким и здоровехоньким, — он, безусловно, побьет рекорд Уэйна Гретцки как максимум в течение двух сезонов.