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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он посланник российского спорта. Только идиот может назвать его предателем»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Губерниев об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он посланник российского спорта. Только идиот может назвать его предателем» | Источник: Sports.Ru

"Голы в плей-офф Кубка Стэнли не считаются. Овечкину поможет карьера без травм. Если будет здоров, если он не сломается — чего я ему искренне желаю, быть живехоньким и здоровехоньким, — он, безусловно, побьет рекорд Уэйна Гретцки как максимум в течение двух сезонов.

Он огромный молодец, я хочу пожелать здоровья, завидного долголетия. Обратите внимание, насколько он хорош, играя за команду в Вашингтоне, человек является посланником российского спорта, и только идиот может назвать его предателем", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

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