Представитель Овечкина: «Саша играет на команду, главная задача — попасть в плей-офф. Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче они покоряются» | Источник: Sports.Ru

"Безусловно, это очередная веха, достижение Александра, которое будет вписано в историю. Столько сезонов с такой результативностью!

Но по-прежнему Саша играет на команду, и главная задача сейчас — это попасть в плей-офф и продолжать играть.