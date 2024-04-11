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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Представитель Овечкина: «Саша играет на команду, главная задача — попасть в плей-офф. Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче они покоряются»

Капитан «Вашингтона» побил рекорд лиги, забив 30 голов в 18 сезонах.

Представитель Овечкина: «Саша играет на команду, главная задача — попасть в плей-офф. Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче они покоряются» | Источник: Sports.Ru

"Безусловно, это очередная веха, достижение Александра, которое будет вписано в историю. Столько сезонов с такой результативностью!

Но по-прежнему Саша играет на команду, и главная задача сейчас — это попасть в плей-офф и продолжать играть.

Чем меньше концентрируешься на рекордах, тем легче и быстрее они покоряются", — сказал Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России.

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