Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян (697), обогнав Федорова | Источник: Sports.Ru

На счету 38-летнего россиянина стало 64 (30+34) очка в 76 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1549 (852+697) баллов в 1423 играх.

По числу результативных передач Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова (696 в 1248).