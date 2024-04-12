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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян (697), обогнав Федорова

Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в матче с «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин вышел на чистое 2-е место по передачам в НХЛ среди россиян (697), обогнав Федорова | Источник: Sports.Ru

На счету 38-летнего россиянина стало 64 (30+34) очка в 76 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1549 (852+697) баллов в 1423 играх.

По числу результативных передач Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова (696 в 1248).

Рекордсменом является Евгений Малкин из «Питтсбурга» (796 в 1142). Среди действующих игроков в топ-5 также входят Никита Кучеров («Тампа», 551 в 722), Артемий Панарин («Рейнджерс», 515 в 670) и Евгений Кузнецов («Каролина», 402 в 740).

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