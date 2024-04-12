Он ковал славу СССР, а его предали те, кому он доверял! Как на великого Тарасова «настучали» его же хоккеисты | Источник: Sport24

Чемпионат мира 1954 года стал первым мировым первенством для сборной СССР. И советская команда проявила себя на этом турнире выше всяких похвал, забрав чемпионство. Но тот ЧМ примечателен не только этим. Мало кто знает, что сборную, которую на самом турнире возглавлял Аркадий Иванович Чернышев, начинал готовить Анатолий Владимирович Тарасов. Главный тренер ЦСКА был известен тем, что каждая его тренировка была настоящим испытанием для хоккеистов. Также Тарасов обожал различные психологические приемы, которые помогали встряхнуть его подопечных. Но однажды Анатолий Владимирович перестарался. Это произошло как раз во время подготовки к ЧМ-1954, которая началась осенью 1953 года. Национальная сборная с Тарасовым во главе провела сборы в Польше и ГДР, которые и стали камнем преткновения между хоккеистами и тренером. Наставник советской команды устроил игрокам настоящий ад из трех тренировок в день. Такой график занятий понравился далеко не всем. Поэтому вскоре вспыхнул серьезный конфликт.

«Великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов был, конечно, выдумщик огромный, воображение у него было, и у него были идеи, как тренироваться, как играть, и все такое прочее. Но у него была еще одна слабость — он был слабенький интриган. В общем, шекспировский Яго по сравнению с ним был король интриги, Анатолий Владимирович — нет. И вот ситуация сложилась такая, что он замучил игроков. Можете себе представить? Осень 1953 года, в Москве искусственного льда нет, едут в Берлин. Наши приезжали туда, и Тарасов дал указание тренироваться три раза в день. В общем, назрел конфликт. Анатолий Владимирович обожал систему Станиславского и знал, что движущая сила в драматургии — это конфликт. И вот этот самый конфликт, он его и получил. Между ним и командой. Команда написала большое письмо в Москву, что или вы уберете Тарасова, или несколько игроков сказали: мы играть с его началом не будем», — рассказывал журналист Всеволод Кукушкин.

Основной протест исходил от игроков московского «Динамо» и «Крыльев Советов». Основной костяк сборной составляли хоккеисты ЦСКА, но за годы работы с Тарасовым они уже привыкли к этим нагрузкам. Когда в Москве узнали о настроениях игроков сборной, то тут же прислали специальную комиссию. Члены делегации встречались с каждым хоккеистом по отдельности и обсуждали сложившуюся ситуацию. По итогам разбирательств Спорткомитет постановил, что у сборной СССР должен быть новый главный тренер. Выбор пал на Аркадия Ивановича Чернышева. А Тарасов отправился на чемпионат мира в роли специалиста-наблюдателя. И если судить по результату, то это решение оправдало себя на сто процентов — сборная СССР не потерпела ни одного поражения и впервые в истории выиграла чемпионат мира.